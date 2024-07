In uno stadio Teofilo Patini gremito in ogni ordine di posto, il Calcio Napoli batte il Brest nella sua quarta amichevole pre-campionato. A decidere la partita, un meraviglioso gol di Giacomo Jack Raspadori, che al 42′ del primo tempo aggangia un pallone in area servitogli dallo scatenato Mazzocchi, e con il mancino batte in diagonale il portiere avversario.

VIDEO/ Il Napoli batte il Brest 1-0: meraviglia di Raspadori! Le immagini del gol vittoria

Nella ripresa palo di un Khvicha Kvaratskhelia apparso in forma anche oggi. Unica nota dolente, l’infortunio di Amir Rrahmani, medicato con una vistosa fasciatura, da valutare nelle prossime ore. Accenno di rissa nel finale, con Natan e Magnetti che arrivano quasi alle mani: interviene Antonio Conte a separarli.

Queste le parole del match winner Raspadori: “È stato un bellissimo gol, ci siamo mossi molto bene sull’azione ed è stato un bel gol ma è nato tutto dalla grande palla che mi ha dato Paco Mazzocchi. Anche io mi sono emozionato assieme allo stadio, è sempre così. Abbiamo meritato di andare in vantaggio, abbiamo affrontato un avversario di livello. Volevamo capire a che punto siamo. L’allenamento è diverso dalla partita, siamo in fase di costruzione. Con mister Antonio Conte mi trovo benissimo”.

Qui di seguito il video del gran gol di Jack Raspadori che ha consegnato la vittoria alla SSC Napoli: