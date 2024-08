Napoli e il caso Folorunsho: era pronto a passare all’Atalanta, oggi si allena da solo

Doveva essere uno dei centrocampisti cardine della mediana di Antonio Conte e invece il rapporto tra il Calcio Napoli e Folorunsho sembra essere già ai ferri corti. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista era pronto a passare all’Atalanta per una cifra attorno ai 15 milioni (affare saltato per colpa dell’infortunio di Scamacca). Una trattativa chiusa e pronta per essere ufficializzata ma di colpo interrotta, provocando il malumore del calciatore. Lo stesso Folorunsho stamattina nella seduta di allenamento nel ritiro di Castel Di Sangro si è allenato da solo.

Nonostante il rinnovo ufficializzato qualche settimana fa e le parole al miele del suo procuratore Giuffredi, che lo vedeva come uno dei fari del Napoli del futuro, il centrocampista adesso si trova ad un vero e proprio bivio. L’Atalanta sembrava essere la sua prossima destinazione, salvo poi fermare tutto dopo l’infortunio di Scamacca, che ha obbligato gli orobici a spostare il proprio budget sulla ricerca di una punta. Il centrocampista non ha convinto completamente Antonio Conte e la cessione era stata valutata anche dopo il consulto con il tecnico.

Oggi però il centrocampista azzurro è tornato sul campo di Castel Di Sangro, ma lontano dal resto del gruppo. Folorunsho infatti ha svolto solamente allenamento personalizzato e non ha nemmeno partecipato alle ripetute iniziali, parte fondamentale dell’allenamento di Conte. Per poi andare in palestra mentre i suoi compagni continuavano la seduta a porte aperte. Sicuramente non è una situazione facile. Il calciatore sperava di fare il grande salto in questa stagione e invece adesso vede il proprio futuro appeso ad un filo.