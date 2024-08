Victor Osimhen avrebbe rifiutato il trasferimento al Chelsea. Nonostante l’attaccante abbia manifestato in passato il desiderio di giocare in Premier League, infatti, non ha alcuna intenzione di ridursi lo stipendio, che attualmente si aggira attorno ai 10 milioni di euro netti a stagione.

Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, l’intoppo della trattativa tra il Napoli ed il club londinese risiederebbe proprio nell’opposizione del nigeriano, che non vuole rinunciare al sostanziale aumento sull’ingaggio ottenuto dagli azzurri nel corso della passata stagione.

Intanto, il direttore sportivo Giovanni Manna è volato in Inghilterra per sbloccare la trattativa: il tempo stringe e Antonio Conte ha richiesto espressamente di avere Romelu Lukaku a disposizione per la prima partita di campionato, in programma il 18 agosto 2024 a Verona contro l’Hellas.

Per Osimhen la priorità rimarrebbe quella di giocare con la maglia del Paris Saint Germain, che però non vuole pagare la clausola di 120 milioni di euro per accaparrarsi le sue prestazioni. L’intrigo di mercato dell’estate continua a tingersi di colori foschi e a viaggiare nell’incertezza.

“Don’t touch my money”, Osimhen rifiuta il Chelsea: non vuole ridursi lo stipendio

Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Il centravanti belga (Lukaku, ndr) continua ad allenarsi a Cobham, separato rispetto al gruppo squadra del Chelsea, e ha in mente solo il Calcio Napoli. Vuole ricongiungersi con Antonio Conte, sotto la cui guida ha mostrato la sua miglior versione, numeri (e non solo) alla mano nelle due stagioni all’Inter tra il 2019 e il 2021.

Ragione per cui ha detto no a più riprese all’Aston Villa di Emery, disposto a pagare la clausola di 43 milioni di euro e che offrirebbe a Romelu la vetrina della Champions League. C’è già l’accordo tra la SSC Napoli e l’attaccante belga, manca invece l’intesa con il Chelsea, che non ha dato una risposta alla proposta azzurra da 25 milioni più 5 di bonus. C’è sempre l’altra l’ipotesi, quella di ampliare l’operazione inserendo Osimhen ma qui andrebbe convinto Victor, anche ad accettare una riduzione dello stipendio”.