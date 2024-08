Inizia l’avventura di Romelu Lukaku al Calcio Napoli, la terza in Italia. Il belga è atterrato pochissimi minuti fa all’aeroporto di Ciampino, da lì è atteso dallo staff azzurro che in un van a vetri oscurati lo porterà a Villa Stuart per le visite mediche di rito. All’esterno della struttura già sono tantissimi i tifosi che stanno aspettando il calciatore, che dovrebbe arrivare a momenti. Tutti pazzi per Big Rom dunque, anche per una particolare attività. Infatti, grazie ad alcuni siti specializzati, è stato possibile seguire il volo dell’attaccante ed i numeri dei collegati sono stati da capogiro.

Mille utenti collegati per seguire il volo di Lukaku

Grazie al sito “Flightradar24.com” è stato possibile seguire tutto il volo di Lukaku, partito da Bruxelles con atterraggio invece a Roma Ciampino verso le 11:40. Il calciatore, dopo le prime foto con i tifosi partenopei, è stato successivamente fatto salire in un van scuro con direzione Villa Stuart. Il volo è stato seguito da oltre 1500 persone, collegate costantemente per non perdersi nemmeno un chilometro del viaggio dell’attaccante. Anche i commenti social non sono mancati. Tutti pazzi per Lukaku dunque, che possa essere il degno erede di Osimhen e tornare a compiere sotto la direzione di Conte le magie mostrate a Milano sponda nerazzurra.

I tifosi del Napoli sognano

Il calciatore una volta atterrato si è fermato per i primi selfie e video, una rapida sosta prima di partire per sottoporsi agli esami di rito. Villa Stuart domani accoglierà anche Scott McTominay: per lo scozzese ultimo giorno a Manchester prima di trasferirsi in Italia. Anche per lui ci sarà prima una giornata a Roma e poi il passaggio a Napoli, dove sarà accolto dai suoi nuovi compagni e Antonio Conte che non vede l’ora di avere i suoi nuovi colpi a disposizione. Nella speranza di poterli vedere già sabato sera contro il Parma.