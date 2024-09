Kvaratskhelia è pronto a blindare il suo rapporto con il Calcio Napoli. A conferma delle tante voci delle ultime ore sono arrivate novità importanti dalla Georgia, in particolare dal giornalista Kakha Dgebuadze che a Radio CRC ha spiegato la situazione attorno il rinnovo del numero 77. C’è pieno ottimismo e le parti sono arrivate al punto tanto sperato. L’annuncio? Arriverà dopo la sosta delle Nazionali, per permettere a Kvaratskhelia di concentrarsi al massimo nella sua Georgia.

Kvaratskhelia ad un passo dal rinnovo col Napoli, in arrivo l’annuncio

Lo stesso Kakha Dgebuadze si è espresso così a Radio CRC sulla questione Kvara: “Dopo la fine del calciomercato l’incontro fra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli per discutere il rinnovo di contratto è stato molto positivo. Dopo che il Napoli ha chiuso la questione legata alla cessione di Osimhen, la priorità è garantire il rinnovo al georgiano. Devo sottolineare, però, che qui in Georgia non ci sono informazioni al riguardo dall’entourage del talento del Napoli. C’è molto silenzio, anche se penso che sentiremo qualche notizia dopo la sosta nazionali”.

Ha poi continuato dicendo: “Vedo gli occhi di Kvara in campo e sono pieni di passione: ha fame di nuove vittorie. La cosa più importante è che lui sia felice nella squadra di Conte. È già la terza stagione che Kvara gioca con uno stipendio non all’altezza delle sue capacità. Questo, però, non influenza in nessun modo il suo umore in campo. Lui suda la maglia e lotta con il cuore fino alla fine in ogni partita: il calcio è passione per Kvara, vive per questo e si diverte con ogni tocco di palla. La questione economica non avrà mai influenza sul georgiano e sul suo gioco, perché lui è un professionista“.