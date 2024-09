L’arrivo di Victor Osimhen al Galatasaray è stato accolto con giubilo da ambiente e compagni. Tutti hanno speso parole entusiasmanti nei suoi confronti, tranne uno. Mauro Icardi, infatti, non sembra aver preso benissimo l’acquisto in prestito del calciatore nigeriano dalla SSC Napoli, ed ha voluto sottolineare il suo disappunto con un eloquente post pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram.

Galatasaray, Icardi al veleno dopo l’arrivo di Osimhen: “I leoni dominano, i cani abbaiano”

Questo il testo allegato alla foto raffigurante il suo volto coperto per metà da due mani che lo trasformano per metà nel re della savana.“Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per chiamare l’attenzione”.

Sembra chiarissimo il riferimento al fatto che l’arrivo di Victor Osimhen in maglia giallorossa possa essere interpretato come un’inversione nelle gerarchie offensive della squadra. Mauro Icardi è fermo ai box per un infortunio, e tornerà a fine ottobre. L’argentino fino ad ora ha realizzato 56 gol in 79 partite con il Galatasaray, dei quali ben 32 nell’ultima stagione.

Tra l’altro, nessuno dei due bomber ha iniziato a seguire su Instagram il collega di reparto, nonostante entrambi siano molto attivi sui social. Difficilmente tra i due nascerà un’amicizia indimenticabile.