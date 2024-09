Le due partite disputate con la maglia della nazionale scozzese, hanno restituito ad Antonio Conte uno Scott McTominay se possibile ancor più forte e convinto delle proprie abilità.

Già rientrato a Napoli assieme a Billy Glimour, anche lui reduce da un gol contro la Polonia, il centrocampista acquistato dal Manchester United ha dato dimostrazione nelle due partite disputate in UEFA Nations League, di avere tutte le doti che il tecnico leccese cercava disperatamente per la sua mediana.

Inserimenti, prestanza fisica, abilità aeree, gol: Conte è già pazzo di McTominay

McTominay ha trovato il gol in entrambi gli incontri, e nonostante siano arrivati due sconfitte, la sua stella ha brillato eccome. Scott ha mostrato di avere qualità eccelse sia in fase di interdizione che in quella di costruzione, il tutto esaltato da un killer istinct in zona gol che ha mandato in visibilio anche i tifosi del Calcio Napoli, nonostante non l’abbiano ancora visto all’opera.

Il pensiero condiviso è che il club partenopeo sia riuscito a pescare dal cilindro non solo un’alternativa a Frank Zambo Anguissa, ma il suo sostituto in campo. Del resto, Aurelio De Laurentiis non avrebbe acconsentito ad un investimento di oltre 30 milioni di euro per un comprimario.

McTominay sembra essere destinato a prendersi velocemente una maglia da titolare: è riuscito a ribaltare le gerarchie senza giocare un minuto con quella azzurra.