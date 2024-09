Sono passati vent’anni da quel 10 settembre 2004, quando Aurelio De Laurentiis annunciò ufficialmente di essere diventato il nuovo presidente dell’allora Napoli Soccer.

Il 10 settembre 2004 De Laurentiis annunciava l’inizio di una nuova era a Napoli: è stato così

“Inizia una nuova era, una nuova società. Noi opereremo in modo tale che questa società possa ricreare un’immagine del Napoli nel tempo e, con il tempo, che dia soddisfazione divertimento”. Furono queste le prime parole pronunciate dal patron di Filmauro alla guida del club che aveva già provato ad acquistare nel 1999.

La promessa è stata mantenuta. De Laurentiis è riuscito a riportare non solo il Napoli nel calcio che conta, ma addirittura l’ha trascinato sul tetto d’Italia il 4 maggio 2023 con uno scudetto atteso dalla città per 33 anni.

In totale, il suo club ha conquistato 5 trofei: oltre al tricolore, sono arrivate tre coppe nazionali ed una supercoppa. Praticamente tutto quello che c’è da vincere nel nostro paese. Con la netta sensazione che la bacheca possa ancora ampliarsi.

Queste le sue parole: “È con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo”.