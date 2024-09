Dopo le due vittorie contro Bologna e Parma, che hanno parzialmente cancellato la delusione della sconfitta di Verona all’esordio in campionato, Antonio Conte ha potuto godere di qualche giorno di libertà vista l’assenza di metà della rosa, in giro per il mondo per disputare le gare con le nazionali.

Dalla visita ai Quartieri Spagnoli alla cena da Rosiello a Marechiaro: Conte pazzo di Napoli

Il tecnico leccese ha deciso dunque di fare un vero e proprio tour, soprattutto nelle ore notturne, della città, iniziando a prendere confidenza con ciò che di più entusiasmante è in grado di offrire.

E così, dopo la visita al murale di Diego Armando Maradona che impera ai Quartieri Spagnoli, Conte ha deciso di andare a godere delle prelibatezze dello storico ristorante Rosiello, una vera e propria pietra miliare di Marechiaro dal 1933.

Staff e proprietà non hanno potuto fare a meno di scattare le foto di rito con l’allenatore della SSC Napoli, che sta entrando sempre più in simbiosi con il popolo partenopeo e si concede sempre mostrando sorriso ed educazione ai tanti fan che sta conquistando grazie alla sua personalità decisa e verace, tipica degli abitanti del Sud.