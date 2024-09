Il Calcio Napoli torna a vincere tre partite di fila dopo un anno e mezzo. Gli azzurri spazzano via i dubbi di chi temeva un calo di concentrazione vista l’imminente sfida contro la Juventus, ed espugnano Cagliari con una vittoria fatta di concretezza e qualità.

Meret alza la saracinesca, Lukaku e Kvaratskhelia fanno i fenomeni: Cagliari torna azzurra

Il primo tempo termina sullo 0-1, grazie al secondo gol stagionale del ritrovato capitano Giovanni Di Lorenzo, la cui conclusione dal limite (per la verità non irresistibile) trova la deviazione decisiva di Mina, che spiazza Scuffet. Romelu Lukaku si vede sbarrare la strada nel momento decisivo, poi sale in cattedra Alex Meret: l’estremo difensore partenopeo prima salva su Piccoli allo scadere della frazione, poi è prodigioso su Luperto e Marin ad inizio ripresa, consentendo ai suoi di mantenere il vantaggio.

I padroni di casa iniziano a crederci, ma si sbilanciano in maniera fatale e vengono infilati altre due volte da Kvaratskhelia e Lukaku, che tra il 66′ ed il 71′ si scambiano assist reciproci e mettono in ghiaccio la partita. All’ultima azione, trova il primo gol in azzurro anche Buongiorno, di testa su corner: finisce 0-4.

Il Napoli si piazza temporaneamente al vertice della classifica di Serie A con 9 punti, in attesa del posticipo serale tra Monza e Inter.

Da segnalare, a metà della prima frazione, un fitto lancio di fumogeni da parte dei tifosi del Cagliari verso lo spicchio di supporters azzurri, che rispondono per le rime. La Penna è costretto a sospendere per alcuni minuti la partita. Per fortuna, dopo interminabili attimi di tensione e l’intervento dei calciatori in campo, la situazione rientra.