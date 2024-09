Di Canio attacca Lukaku: “Una prestazione tecnica da tre, negli ultimi anni nessuno l’ha voluto”

Di Canio attacca Lukaku durante Sky Calcio Club per la sua prestazione in Cagliari-Napoli

Il Calcio Napoli sbanca Cagliari e continua la sua corsa. Gli uomini di Conte raggiungono la testa della classifica (grazie anche al pareggio dell’Inter) e fanno sognare i propri tifosi. Trascinatore di serata l’attaccante Romelu Lukaku, il belga dispensa due assist e un gol, per la convincente vittoria dei suoi contro i sardi. Prestazione che ha convinto tutti tranne una persona, ed è Paolo Di Canio. L’opinionista di Sky non è la prima volta che attacca il calciatore ex Chelsea, infatti, lo scorso anno, sempre a Sky Calcio Club, definì l’attaccante come un “panterone moscione”.

L’ex attaccante ed ora opinionista a Sky continua a dimostrare la sua poca “simpatia” nei confronti del centravanti belga che nonostante i due assist e il gol secondo l’ex Lazio ha disputato una partita da “tre in pagella”. Non scorre buon sangue tra i due e questa è l’ennesima dimostrazione, ma nel mentre Big Rom porta il suo Napoli in testa alla classifica, nonostante le critiche ingiuste e quasi regalate, da un Paolo Di Canio che spesso ci ha abituato durante il programma di Sky ad uscite simili, anche su altri attaccanti nel corso degli anni.

“Lukaku fa assist e gol a porta vuota e vinci 4-0. Prestazione però in termini tecnici da 3 se lo valutate forte forte come dite. Conte lo fa rendere lui, negli ultimi tre-quattro anni non l’ha voluto nessuno o forse sono matti al Chelsea o al Bayern che spende 100 milioni per altri e non per lui che potevano avere gratis. Con Conte va benissimo, anche con questa condizione fa 16-18 gol. Bisogna vedere cosa sposta, alla Roma zero, sempre sesto posto. Al Napoli sposterà, può essere importante allenandosi settimanalmente mentre la Champions sarà pesante”.