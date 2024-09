VIDEO/ Conte ricorda Schillaci in conferenza: “Era un emblema per noi del sud”

Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di domani pomeriggio a Torino contro la Juventus. Partita speciale per Antonio Conte, che tornerà per la quarta volta da avversario della Juventus allo Stadium (la prima volta con i tifosi). Giornata di conferenza in casa azzurra, il tecnico pugliese si è seduto davanti ai giornalisti all 14:00 circa, ma prima di iniziare ha voluto ricordare Totò Schillaci. L’attaccante scomparso ieri a seguito di un tumore al colon. I due sono stati compagni di squadra ai tempi della Juventus, quando Conte era solo un ventunenne.

Il ricordo di Conte per Schillaci durante la conferenza stampa pre Juventus-Napoli

Commozione per Antonio Conte prima della conferenza stampa. Il ricordo di Schillaci per il tecnico è vivo, sia perché i due hanno condiviso lo spogliatoio ai tempi della Juventus, sia perché Totò per i giovani del sud era un vero e proprio esempio di caparbietà e di realizzazione personale. Conte ha voluto ricordarlo così, con la voce tremante e lacrime agli occhi, prima di rispondere alle domande dei tanti giornalisti presenti in vista della sfida di domani pomeriggio (calcio d’inizio ore 18:00) contro la Juventus.

“Prima di iniziare la conferenza…vorrei rivolgere un pensiero per la scomparsa di Totò Schillaci. A soli 59 ci viene a mancare un calciatore e una persona che per noi del Sud è stato l’emblema, specialmente durante i Mondiali. Era una persona che era riuscita ad arrivare in alto e per noi tutti del sud rappresentava un grandissimo esempio. Sono molto rattristato e dispiaciuto, ho avuto il piacere e la fortuna di giocare con lui appena arrivato nel 91 alla Juventus quando avevo 21 anni mentre lui era già un calciatore affermato. Il mio pensiero va anche alla famiglia per la perdita di un’ottima persona”.