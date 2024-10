Belgio, parla il CT Tedesco: “Ngonge mi ha impressionato contro il Palermo”

Tempo di nazionali per tanti giocatori del Calcio Napoli. In casa Belgio nonostante l’assenza di Romelu Lukaku a rappresentare gli azzurri ci sarà per la prima volta Cyril Ngonge. Il calciatore ex Hellas Verona, poco impiegato in questo inizio di campionato con Antonio Conte, è riuscito comunque a strappare la convocazione del CT Tedesco. Durante la conferenza stampa del commissario tecnico, tante sono state le domande in merito a questa chiamata e l’italiano ha risposto senza problemi, spiegando i motivi di questa scelta.

Ngonge impressiona Tedesco, il CT lo convoca per la Nations League del Belgio

Nonostante i pochi minuti giocati con il Napoli, l’attaccante belga si è messo in luce nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo di settimana scorsa. Partita che non è passata inosservata agli occhi del tecnico Tedesco che ha ammesso di essersi “innamorato” del giocatore proprio in occasione di questa partita. Per l’ex Hellas è la prima convocazione con la nazionale A. In passato il nativo di Uccle ha giocato in tutte le selezioni giovanili del Belgio (eccezione fatta per l’Under 21) partendo dall’Under 15 fino ad arrivare all’Under 19.

“È una convocazione a sorpresa quella di Ngonge? Certo, anche per me è una grandissima sorpresa. E’ vero anche che non sta giocando tantissimo al Napoli quest’anno, però ci ha impressionato davvero tanto nella partita di Coppa Italia contro il Palermo, la sua doppietta è stata fantastica. Può giocare in diversi ruoli dell’attacco, sia a destra che a sinistra e questo per noi è fondamentale. Utilizziamo la Nations League per testare nuovi giocatori e Cyril è uno di questi. Bisogna vedere facce nuove in Nazionale. Questo è il momento giusto secondo noi per fare questi test e sperimentare tante altre cose”.