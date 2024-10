Spalletti non convoca neanche questa volta Politano: il motivo dell’ennesima esclusione

Anche stavolta Matteo Politano non è stato convocato da Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni dell’Italia in Nations League. Il CT di Certaldo, come per l’Europeo, ha preferito non chiamare l’esterno azzurro, nonostante sia stato uno dei migliori italiani in queste prime giornate di campionato. Il motivo però sembra essere totalmente tattico e non disciplinare come qualcuno vociferava. L’allenatore ha deciso di virare sul 3-5-2, un modulo che esclude categoricamente l’ex Inter da ogni possibilità di essere utile alla causa.

Spalletti esclude Politano dai convocati, il motivo è ben chiaro ed è di natura tattica

Spalletti dunque continua sulla sua linea. L’Italia passa alla difesa a tre e con due punte, motivo per cui Politano e altri esterni sono rimasti fuori dal giro azzurro. Il calciatore però non ne fa un dramma e non vede l’ora di ritornare in campo con il suo Napoli. Antonio Conte lo reputa uno dei punti saldi della squadra, nonostante un super Neres alle sue spalle che scalpita. Sulla situazione ne ha parlato Il Corriere del Mezzogiorno:

“Politano ha impressionato tutti per il lavoro svolto con Antonio Conte in fase difensiva, la capacità di alternare con grande facilità i vari rientri in difesa giocando a tutta fascia, mista alla qualità dell’esterno quando è in attacco. Ma Spalletti anche stavolta l’ha escluso dai convocati. La motivazione è legata alla natura tattica della nuova Italia di Spalletti. La scelta è virata sul 3-5-2 che del resto tiene fuori anche altri calciatori del calibro di Chiesa e Zaccagni. Politano dunque rimarrà a Castel Volturno, se lo godrà Conte che lo ha elogiato pubblicamente più volte in varie conferenze stampa. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti e anche sotto il profilo della maturità ha stupito tutti. L’esterno è uno dei punti fermi del Napoli”.