Individuati i rapinatori di David Neres: chi sono e i dettagli

Dopo 40 giorni dall’episodio ci sono importanti novità sul caso della rapina subita da David Neres. Il brasiliano, mentre rientrava a casa dopo Napoli-Parma (partita vinta dagli azzurri grazie anche al contributo del brasiliano), fu rapinato da un gruppo di ladri che al primo semaforo rosso utile hanno assalito il van del calciatore, rubando il suo orologio Rolex. Il caso diventò subito di dominio pubblico con l’esterno del Calcio Napoli che, però, non ha mai voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito. A distanza di un mese e mezzo però si scoprono importanti notizie in merito.

David Neres rapinato del Rolex, i dettagli sull’episodio

A rilasciare le informazioni ufficiali è il giornalista de Il Mattino, Leandro Del Gaudio, che a Radio Napoli Centrale ha svelato alcuni importanti retroscena: “I responsabili sono stati individuati e identificati, perché il controllo del territorio, da questo punto di vista, non manca ed è molto meticoloso. Aspettiamo sviluppi: una cosa è immaginare chi siano, un altro è costruire un impianto accusatorio ben delineato. Poi magari sono anche soggetti che spariscono dal territorio quando sanno di aver commesso un colpo plateale come successo in passato. Sono soggetti legati a Fuorigrotta. Banda del Rione Lauro? Lo confermo al 100%“.

Ad aggiungere altri dettagli a questa vicenda ci ha poi pensato il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna che scrive: “Sono trascorsi 40 giorni dalla rapina a David Neres all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Lo scippo in quel caso riguardava un orologio di lusso, tutto avvenne dopo Napoli-Parma 2-1 dello scorso 31 agosto, partita in cui il talento ex Benfica fu anche decisivo per la rimonta degli azzurri. Nei giorni successivi le indagini degli inquirenti hanno portato all’individuazione dei quattro delinquenti, autori della violenza”.

Chi sono i rapinatori

Si tratta dunque di una banda del rione Lauro di Fuorigrotta, costituita da quattro persone. I criminali avrebbero effettuato il colpo clamoroso con l’ausilio, si pensa, di una talpa all’interno dello stadio Maradona che li ha informati sugli spostamenti di Neres. Avrebbero scelto una vittima eccellente per imporsi all’attenzione dei banditi di più lunga data ed affermarsi dunque nel mondo della malavita.