Rafa Nadal annuncia il ritiro, quando si complimentò con il Napoli: “Grande squadra”

La leggenda del tennis mondiale Rafael Nadal ha oggi annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica. Un’icona globale che ha segnato un’era, lo spagnolo ha conquistato 22 titoli Slam, un oro olimpico, 92 titoli ATP in totale e 1080 vittorie in gare ufficiali a dispetto delle sole 227 perse.

Nadal annuncia il ritiro: nel 2014 si complimentò con il Napoli

Nadal disputerà la Final 8 di Coppa Davis a Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre: quello sarà il suo canto del cigno da professionista. Il maiorchino ha comunicato la sua decisione attraverso i social con un video molto emozionante: “Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere. Voglio ringraziare l’intero settore del tennis, tutte le persone che compongono questo sport e coloro che sono stati miei compagni di squadra per così tanti anni, soprattutto i miei grandi rivali. Ho passato molte ore con loro e ho vissuto momenti che ricorderò per il resto della mia vita”.

Nel 2014, in occasione degli Internazionali di Roma, Nadal si complimentò con il Calcio Napoli, dopo aver ricevuto in regalo dal club una maglia dell’allora bomber Gonzalo Higuain: “Complimenti per la Coppa (Italia, ndr) e il record di 10 vittorie esterne. Il Napoli ha davvero una bella squadra e vi dico in bocca al lupo per i preliminari di Champions”.