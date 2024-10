Di Canio: “Andrei a Manchester per far arrestare i dirigenti. Come si fa a cedere McTominay?”

McTominay torna nell'occhio del ciclone in casa United, i tifosi contro la società e Di Canio dice la sua in merito

McTominay è sicuramente la sorpresa più bella di questo Calcio Napoli targato Antonio Conte. Il centrocampista scozzese ha convinto proprio tutti, grazie a super prestazioni e giocate che lo hanno reso rapidamente l’idolo dei tifosi azzurri.

Sulla bocca di tutti nelle ultime settimane è andata la scellerata gestione del Manchester United riguardante il calciatore. Specialmente da quando ad Old Trafford si è totalmente in balia di Ten Hag che non riesce a trovare i giusti centrocampisti per il suo modulo. A commentare la situazione ci ha pensato Paolo Di Canio che al Mattino accusa la squadra inglese.

Di Canio accusa Manchester. McTominay è stato un regalo al Napoli

Il giornalista di Sky Sport come sempre è molto diretto nei suoi concetti. Questa volta nell’occhio del ciclone sono finiti i dirigenti del Manchester United, sotto accusa per la trattativa Scott McTominay. Il gioiellino scozzese brilla in quel di Napoli e in Inghilterra sponda United sono tanti i mugugni dei tifosi in merito ad una trattativa definita “inspiegabile” dai supporters che vedevano nel centrocampista un punto di stabilità nel tornado che ha travolto Old Trafford.

Io andrei da quelli del Manchester United per arrestare tutti i dirigenti: ma come si fa a dar via McTominay? C’è uno come Neres che fa la riserva. Gilmour nel Brighton ha mostrato di avere le stesse caratteristiche di uscita palla al piede e di lucidità di Lobotka. Conte? Lui è nato per resuscitare le squadre di morti. Lo dice la sua storia. Conte è fatto per questo: è un “secchione”, uno che io adoro per come riesce a martellare le sue squadre. E che può anche portare il Napoli a vincere lo scudetto”.