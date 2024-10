Serata magica per Di Lorenzo: segna due gol e va ad esultare con i tifosi del Napoli

La prima doppietta con la maglia dell’Italia non si scorda mai. In quel di Udine, ironia della sorte, per Giovanni Di Lorenzo è arrivata un’altra serata indimenticabile. Dopo lo scudetto conquistato il 4 maggio 2023 alla Dacia Arena il capitano azzurro ieri è stato assoluto protagonista nella vittoria dell’Italia per 4-1 contro l’Israele siglando una doppietta, prima di testa e poi di destro, che ha messo in discesa il percorso della squadra di Spalletti verso la fase finale della Nations League, che per l’Italia è sempre più vicina.

Doppietta e sorrisi, Di Lorenzo e la dedica dopo il gol per un tifoso del…Napoli

L’immagine è finita molto rapidamente in pasto ai social, complice anche le tante battute che i vari utenti hanno fatto in merito a questo episodio. Giovanni Di Lorenzo dopo il primo gol è andato ad esultare sotto la tribuna della Dacia Arena, abbracciato dai suoi compagni e da tutto lo staff tecnico dell’Italia di Luciano Spalletti. Dopodiché la telecamera della regia internazionale decide di inquadrare Di Lorenzo di spalle: in quell’esatto momento, dopo aver stretto i pugni, il terzino indica verso la tribuna. L’inquadratura si apre e spunta un tifoso con la tuta del Napoli, che esulta senza freni.

Il fermo immagine è girato rapidamente su tutti i maggiori account social di satira, qualcuno cita: “I napoletani sono ovunque”. Altri invece sorridono: la Dacia Arena sembra essere diventato un luogo porta fortuna per il tifo napoletan. Ironia della sorte, vista anche la distanza tra Udine e Napoli e i rapporti tutt’altro che felici tra le due tifoserie. Ma almeno per una sera, tutti hanno esultato per un gol di un calciatore del Calcio Napoli vestito d’azzurro.