Problemi al ginocchio per Lobotka: le ultime dalla Slovacchia e i tempi di recupero

Lobotka si ferma e sale l'apprensione in casa Napoli. I primi responsi dell'infortunio del mediano azzurro non fanno sorridere

Non sorride il Calcio Napoli e nemmeno Antonio Conte. Il tecnico leccese dovrà infatti fare a meno di Stanislav Lobotka. Il centrocampista ieri sera durante Azerbaigian-Slovacchia è uscito anzitempo per un problema fisico. Apprensione massima tra i tifosi azzurri e per tutto lo staff tecnico e medico del Napoli che non vede l’ora di riavere il calciatore per capire a quali cure sottoporlo e come affrontare il problema di cui sta soffrendo il mediano azzurro. Dalla Slovacchia negli ultimi minuti sono arrivate importanti novità in merito che fanno chiarezza sulla situazione del calciatore.

Lobotka si ferma, la prima diagnosi dell’infortunio per il centrocampista del Napoli

La prima diagnosi arriva direttamente dalla Slovacchia, dove il calciatore è rientrato con il resto della squadra dopo la trasferta a Baku e prima di prendere il suo volo in direzione Napoli. A dare news sull’infortunio ci ha pensato il giornalista Luboš Hlavena nello studio STVR che ha affermato in diretta: “Lobotka si è infortunato al tendine del ginocchio. Non sappiamo se è allungato, ma a quanto pare non è strappato”.

Per avere ogni conferma però bisognerà aspettare il tardo pomeriggio, dove saranno completati tutti gli esami di rito per dare un quadro chiaro e completo sulla situazione attorno il mediano azzurro. Se sarà confermato il problema al tendine del ginocchio, per Lobotka servirà qualche settimana di riposo prima di rientrare pienamente in ritmo partita. Allertato dunque Gilmour che con tutta probabilità prenderà le chiavi del centrocampo già domenica contro l’Empoli. Antonio Conte si fida cecamente dell’ex Brighton e per lo scozzese questa è la grande occasione per dare ancora di più filo da torcere sulla corsa alla maglia da titolare proprio con Lobotka che per qualche settimana sarà ai box.