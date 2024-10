Lobotka, confessione piccante: “Mi piacciono le donne mature, con loro si può parlare”

Il centrocampista del Calcio Napoli, Stanislav Lobotka, ha rilasciato nei giorni scorsi un’intervista a Sport Tv, emittente della televisione slovacca. Intervistato nel corso della trasmissione ‘MVP’, il calciatore azzurro ha raccontato alcuni dettagli piccanti della sua vita privata.

La confessione hot del centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka: “Mi piacciono le Milf”

Lobotka ha confessato di essere attratto dalle donne più grandi di lui, e di aver avuto una partner di ben 17 anni in più. “Ho sempre avuto un’attrazione per le donne mature, le trovo più interessanti ed ho sempre argomenti di cui parlare. Quando sarò più grande magari sarà il contrario, anche se spero di no”.

“Fino ad ora la relazione con la differenza di età maggiore che ho avuto è stata con una donna più grande di me di 17 anni”. Il chiaro riferimento è all’ex Zuzana Sutjakova, modella e truccatrice con cui Stanislav ha interrotto la relazione circa 6 anni fa.

Interpellato dallo studio su Jennifer Coolidge, la famosa attrice 63enne conosciuta ai più come la ‘Mamma di Stifler’ in American Pie, Lobotka ha risposto così: “Quanti anni ha adesso? Non so, potrebbe aver superato la soglia”.