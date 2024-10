De Laurentiis porta a cena Conte: l’ammissione del tecnico e i segreti del Napoli

Il Calcio Napoli scalda i motori in vista dell’insidiosa trasferta di Empoli in programma domenica alle ore 12:30. Gli azzurri sono chiamati a continuare l’ottima striscia di risultati per tenere lontana l’Inter dalla corsa allo scudetto.

Un primato da confermare per gli uomini di Antonio Conte che nella giornata odierna riavrà a disposizione tutti gli effettivi dopo la pausa per le nazionali. Nel mentre il tecnico ieri sera ha avuto un fitto colloquio con De Laurentiis, i due insieme alle proprie mogli sono andati a cena nel centro di Napoli e spuntano alcuni retroscena.

De Laurentiis a cena con Conte, tra chiacchierate sul Napoli e ammissioni del tecnico

Il presidente azzurro era accompagnato dal vicepresidente e figlio Edoardo, oltre che dalla moglie Jacqueline, e ha voluto trascorrere ben tre ore con l’allenatore salentino. A riportare la notizia è l’edizione odierna de Il Mattino che ha spiegato anche alcuni retroscena della serata. Il tema è naturalmente il Napoli, il presidente è felice della sua squadra e della scelta fatta sull’allenatore. Sorrisi anche dallo stesso Conte, che oltre ad aver trovato un’alchimia di squadra che mancava dai tempi di Spalletti sta anche vivendo una sorta di “riscatto” dopo le sue ultime esperienze in Inghilterra. Ma cosa si sono detti esattamente? Il quotidiano è riuscito a riportare alcuni temi caldi della cena:

“Conte ha ribadito quanto bene si trovi a Napoli e che vincere in questa città ha un sapore diverso rispetto le altre piazze. Felice Antonio, felice anche De Laurentiis, soddisfatto del lavoro che sta svolgendo il suo tecnico in queste prime settimane alla guida dal Napoli. Gli continuerà a lasciare carta bianca, com’è accaduto in estate. D’altronde se i risultati sono questi”.