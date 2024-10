Tutti pazzi per Gilmour: “Lo definiscono un fulmine. Era il primo obiettivo di Conte”

Tutti pazzi per Billy Gilmour, l'attesa cresce per vedere il centrocampista scozzese in azione in Serie A col Napoli

Tutti pazzi per Billy Gilmour. Il centrocampista del Calcio Napoli contro l’Empoli esordirà dal primo minuto in Serie A, complice l’assenza di Lobotka per infortunio. Sul calciatore in conferenza stampa odierna si è espresso anche Antonio Conte che ha sottolineato tutte le qualità del mediano scozzese. Qualitè e quantità per l’ex Brighton, tutto da mettere in mostra nella trasferta del Castellani e non solo. Sul calciatore a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ha parlato Carlo Alvino che ha sottolineato le mille qualità del calciatore, raccontando un retroscena.

Il retroscena di Alvino su Gilmour e l’attesa del Napoli su di lui

Negli ultimi giorni lo scozzese è diventato un trend topic. Tutti ipotizzano sul suo esordio con la maglia azzurra in Serie A dal primo minuto. Con Lobotka out, Conte darà le chiavi del centrocampo all’ex Brighton. Il “Prodigio di De Zerbi” era uno degli obiettivi primari del tecnico pugliese e dunque l’aspettativa è altissima, come sottolineato dallo stesso Conte in conferenza stampa oggi pomeriggio al fronte delle tante domande in merito:

“E’ arrivato il momento di Gilmour, lo scozzese è prontissimo e saprà cogliere quest’occasione. Conte lo aveva preannunciato che prima o poi avrebbe dato spazio a questo calciatore. A Castel Volturno dicono sia un fulmine, sono curioso di veder giocare Gilmour a fare ciò che sa fare. Quest’anno il Napoli ha cambiato politica e si è affidato ad Antonio Conte, ma nella lista stilata da questo allenatore c’era Gilmour ancor prima di Buongiorno e questo fa capire l’importanza che ha lo scozzese per Conte. Quando iniziò a girare il nome di Gilmour c’era stato un rallentamento della trattativa e Conte era preoccupatissimo, poi tutti i tasselli son stati messi a posto”.