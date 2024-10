Politano raggiunge le 300 presenze in Serie A: “Per quel sogno che avevo da bambino”

Matteo Politano ha raggiunto contro l’Empoli le 300 presenze in Serie A. Un traguardo che il calciatore ha festeggiato con la maglia azzurra: un matrimonio nato nel 2020 e sublimato dalla vittoria dello scudetto arrivata il 4 maggio 2023 nella meravigliosa notte di Udine. Con i partenopei ha vinto anche una Coppa Italia, dopo sei mesi dal suo arrivo il 17 giugno 2020 in finale ai calci di rigore contro la Juventus.

Matteo Politano raggiunge le 300 presenze in Serie A in Empoli-Napoli

Dal suo arrivo al Calcio Napoli nel 2020, Matteo è il secondo calciatore con maggior numero di presenze (157), alle spalle solo di capitan Di Lorenzo (167).

Politano è il giocatore dei partenopei che ha segnato più gol in seguito a un dribbling in Serie A (quattro). Da quando è arrivato a Napoli, il nostro numero 21 ha messo a referto 26 reti e 20 assist, contribuendo al successo azzurro in Coppa Italia e alla vittoria dello Scudetto.

Nelle ultime due stagioni (dal 2023/24), Politano è il giocatore del Napoli che ha creato più occasioni per i compagni in Serie A (85). Lo scorso 21 settembre ha anche festeggiato le 200 presenze in maglia azzurra.

In un post pubblicato su Instagram, Politano ha commentato così il traguardo: “Quando inizi a calciare un pallone, sogni di poterlo fare in Serie A. Quando ci riesci, lavori ogni giorno per vivere quel sogno più a lungo possibile. Arrivare a 300 presenze in A è un orgoglio. E uno stimolo a continuare a lottare su ogni pallone. Per quel sogno che avevo da bambino e che oggi è una splendida realtà”.