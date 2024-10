ULTIM’ORA/ Kvaratskhelia-Napoli, arriva l’offerta ufficiale a ribasso di De Laurentiis

Si muovono le acque sul fronte rinnovo Kvara. Il Calcio Napoli infatti in data odierna ha presentato la prima offerta ufficiale a Jugeli e soci per il rinnovo della stella georgiana. Gli azzurri continuano nella loro “battaglia” confermando l’offerta che già era nell’aria da qualche periodo. Saranno sei i milioni all’anno per il calciatore, ma circa 600 mila euro saranno sbloccabili solo al raggiungimento di alcuni bonus definiti “facili”. A dare la notizia ci ha pensato Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal.

Kvaratskhelia e il rinnovo, De Laurentiis lo vuole nel suo Napoli ma alle sue condizioni

Inizia dunque in via ufficiale la partita a scacchi tra De Laurentiis e Jugeli. Il presidente azzurro qualche giorno fa è stato chiaro: se il calciatore non avrà intenzione di rimanere sarà messo alla porta, come già fatto in passato con altri calciatori. La strategia del presidente azzurro è quella di convincere l’attaccante alle sue condizioni. Impensabile arrivare dunque agli otto milioni chiesti dall’agente del georgiano, utopia per la volontà del Napoli. La palla adesso passa al giocatore che dovrà scegliere tra la città partenopea e le richieste esorbitanti del suo procuratore.

Kvaratskhelia? Il Napoli ha effettuato una proposta ufficiale al calciatore, si è entrati nel vivo della trattativa per il rinnovo. Il Napoli ha commesso l’errore di non rinnovargli l’accordo al termine della stagione dello scudetto. Il Napoli gli ha proposto 5.4 mln di euro l’anno più 600mila euro di bonus facilmente raggiungibili. Poi se c’è un club che offrisse il doppio rispetto all’offerta del Napoli e il calciatore decidesse di non rinnovare, allora la società azzurra si aspetta un’offerta congrua dal club che ti offre così tanto”.