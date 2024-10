Hermoso, inizio di stagione shock alla Roma: ma allora aveva ragione De Laurentiis

Sarà stata una botta di fortuna? L’ennesima buona riuscita di un’attività imprenditoriale di Aurelio De Laurentiis? Il presidente quest’estate si era lasciato andare nel parlare ai tanti che gli chiedevano di portare Mario Hermoso al Calcio Napoli, e alla fine aveva ragione lui. Era il ritiro di Dimaro, quando gli azzurri erano tra le pretendenti dell’ex Atletico Madrid e i supporters azzurri erano in fermento per lui. Tutti lo volevano, tranne una persona: De Laurentiis. Lo spagnolo è poi andato alla Roma ed il suo primo mese e mezzo in giallorosso è stato peggiore di un film dell’orrore. La prova di ieri contro la Fiorentina è stata l’ennesima serataccia del difensore centrale.

Quando De Laurentiis rispose alle domande su Hermoso al Napoli. Il presidente aveva ragione

“Vedo che di calcio ne capisci molto poco”. Fu questa la risposta del presidente De Laurentiis alla richiesta di un tifoso per Mario Hermoso. A distanza di quasi tre mesi possiamo dire che ADL aveva ragione e l’inizio di stagione dello spagnolo certifica la tesi del numero uno azzurro. Per l’ex Atletico Madrid la stagione per ora è un incubo senza fine. L’ultima nota dolente è stata la sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina, dove il reparto difensivo giallorosso ha fatto acqua da tutte le parti. La “ciliegina sulla torta” per lo spagnolo è stato poi il cartellino rosso subìto a metà secondo tempo, che ha chiuso definitivamente la domenica nera del centrale di difesa.

Oltre la sfida di ieri, per il difensore sono state mille le difficoltà, complice anche il periodo della Roma che è tutt’altro che semplice. Il cambio in panchina non ha assolutamente convinto e anche Juric, adesso, è sulla graticola. Le immagini con le lacrime agli occhi durante la sfida di ieri sono la foto di una squadra totalmente in blackout.