Zielinski lancia la sfida: “Napoli squadra da battere? Lo siamo anche noi”

Piotr Zielinski è tra gli assoluti protagonisti del pirotecnico 4-4 tra Inter e Juventus. Il centrocampista polacco è stato autore di una doppietta (dal dischetto) che però non è bastata ai suoi per portare la vittoria a casa. Delusione sul suo volto, come quello dei compagni: i nerazzurri con il pareggio di ieri vedono il Calcio Napoli allontanarsi di ulteriori due punti. Al termine della sfida l’ex azzurro si è presentato ai microfoni di Sky Sport ed ha detto la sua sulla corsa scudetto e sulla situazione che sta vivendo la sua nuova squadra.

Zielinski parla della lotta scudetto. Inter o Napoli? Ecco la squadra da battere

Il polacco è stato subito pizzicato su una domanda per la favorita al titolo: “Certo, ma anche noi siamo una grande squadra e sapremo dimostrarlo se ci fosse bisogno. Il nostro obiettivo è vincere, cercheremo di fare tutto per rendere tutti felici, anche e soprattutto i nostri tifosi. Sicuramente in spogliatoio tutti quanti vogliono vincere dal primo all’ultimo, l’anno scorso hanno vissuto cose bellissime e quest’anno vogliamo ripeterle. Tutte le squadre però sono da battere e non solo il Napoli”.

Primi due gol in nerazzurro, il commento del centrocampista: “Non mi mancava perché in Nazionale li ho fatti, magari con lo Young Boys avrei potuto farne uno. Ma stasera in uno stadio pieno…alla fine conta la vittoria e non è stata presa alla fine. Sul ruolo? Non è la mia posizione naturale, ma c’è emergenza e il mister mi ha chiesto questa cosa. Io l’ho accettata, giocherò ovunque e darò il massimo. Per i gol presi potevamo fare qualcosa in più assolutamente, sono arrivati con troppa facilità. Dispiace, la partita dovevamo vincerla, eravamo 4-2. Sembrava indirizzata a vincerla”.