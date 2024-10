Napoli inarrestabile anche grazie a Meret: è diventato il miglior portiere della Serie A

Tra i miracoli di Antonio Conte c’è sicuramente quello di aver rivitalizzato Alex Meret. Il portiere del terzo Scudetto è sempre stato al centro di accesi dibattiti, sulle aspettative disattese in passato soprattutto in termini di continuità ed affidabilità.

Saracinesca Meret, è diventato il miglior portiere della Serie A

Ebbene, il numero 1 si è presentato a questa stagione decisamente cresciuto, sia dal punto di vista psicologico che da quello tecnico. La parata di ieri sera a San Siro sulla conclusione di Rafa Leao è stato il sigillo ad un avvio fatto di prestazioni maiuscole.

Meret non subisce gol addirittura dal 31 agosto scorso: complici anche le tre partite saltate per infortunio, il portiere non ha visto la porta gonfiarsi alle proprie spalle sia nel mese di settembre che in quello di ottobre.

Ad agosto, Alex si è presentato allo stadio Maradona salvando una squadra ancora in fase di costruzione da una figura pessima contro il Modena in Coppa Italia, risultando decisivo nella lotteria dei calci di rigore.

Fino ad ora sono stati 6 i clean sheet su 8 partite disputate tra campionato e coppa, e solo 4 i gol incassati (dei quali 3 nella stessa partita, a Verona). Insomma, il primato del Calcio Napoli di Conte è certamente anche merito suo.