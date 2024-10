Giancarlo Marocchi attacca: “Nel Napoli giocano tutti bene tranne Romelu Lukaku”

Il Calcio Napoli vince contro il Milan e continua la corsa scudetto. Gli azzurri dopo la vittoria di martedì hanno mantenuto i quattro punti di distanza dall’Inter al termine del turno infrasettimanale ed hanno ritrovato il gol di Romelu Lukaku.

Proprio l’attaccante belga è stato protagonista di tantissime critiche nelle ultime settimane a causa del suo scarso rendimento. Una spallata a Pavlovic e una conclusione imparabile per Maignan: sono bastati pochi secondi per ammutolire settimane di critiche, ma per qualcuno non è abbastanza.

Marocchi elogia Conte e il suo Napoli ma attacca Romelu Lukaku

Giancarlo Marocchi a Sky Sport è tornato a parlare del Napoli. Sono tanti gli elogi ad Antonio Conte e il suo calcio semplice ed efficace. Chi invece continua a non convincere secondo l’ex calciatore è Romelu Lukaku.

Il belga sembra essere un passo indietro rispetto al resto del gruppo. Tante le difficoltà notate da Marocchi nei confronti di Big Rom: a pesare sul calciatore è stata la parentesi senza reti fino a martedì scorso che lo ha messo al centro di troppe e inutili polemiche.

“Nel Napoli di Antonio Conte giocano tutti bene; tranne Romelu Lukaku, il belga è sicuramente quello più in difficoltà nella squadra, anche se col Milan ieri sera non ha fatto male riuscendo anche a segnare, ma è lontano anni luce dagli altri. Antonio sta valorizzando le caratteristiche di tutti i suoi calciatori, dal primo all’ultimo, fa rientrare Matteo Politano ma non Kvara che ha la licenza di essere più aggressivo e rimanere molto più alto. Tutti i movimenti sono fatti insieme, quando decidono di andare o di aspettare lo fanno ragionando da squadra vera, questa è una caratteristica importante della squadra di Antonio Conte, sono primi anche per questo motivo”.