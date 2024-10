Una grande festa ed i fuochi d’artificio davanti al murale di Maradona a San Giovanni a Teduccio. Così i napoletani hanno festeggiato il compleanno di Diego, una figura ai quali continuano ad essere legatissimi per ciò che ha fatto e rappresentato: non solo il riscatto sportivo con la vittoria dei due scudetti e la Coppa Uefa, ma soprattutto quello sociale per una Napoli che finalmente ha alzato la testa, difesa dalle umiliazioni, dal razzismo, dalla condanna ad essere subalterna ed inferiore al Nord.

A Napoli la festa per il compleanno di Maradona

Il compleanno di Maradona è stato festeggiato a Napoli con diverse iniziative. Non solo i fuochi d’artificio a Taverna del Ferro, momenti di commemorazione e festa anche a “largo Maradona” ai Quartieri Spagnoli oltre alla processione della statua di Domenico Sepe per le strade della città, con la sosta nei luoghi più significativi come i campetti Paradiso a Soccavo.