Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali: allo stadio Maradona Conte contro Gasperini

È tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per Calcio Napoli-Atalanta, partita valida per l’11a giornata del campionato italiano di Serie A.

Gli azzurri affronteranno i temibili orobici allenati da Gasperini, provando a mantenere quantomeno invariate le distanze in classifica da Inter, Juventus e Milan. In particolare i nerazzurri lombardi giocheranno questa sera allo stadio San Siro contro il Venezia. I rossoneri hanno invece battuto ieri il Monza in una partita ricca di polemiche per un gol annullato senza motivo ai padroni di casa brianzoli sullo 0-0.

Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali

NAPOLI: In arrivo

ATALANTA: In arrivo

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Gilmour/Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic, Lookman; Retegui. All. Gasperini