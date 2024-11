In casa Calcio Napoli si torna a parlare di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano sta convincendo tutti in Turchia, formando con Icardi e Mertens un trio da urlo al Galatasaray, nonostante qualche difficoltà di troppo in Europa League. L’attaccante complice un infortunio (che lo ha tenuto fuori quasi un mese) ha potuto giocare solamente sette partite siglando però quattro reti e mettendo a referto due assist, tutti in campionato. Nel mentre si muove qualcosa di importante sul fronte trattative, i turchi lo vogliono a lungo e sono pronti a fare la prima offerta ufficiale al Napoli e Aurelio De Laurentiis.

Il Galatasaray è pronto ad offrire 75 milioni al Napoli per Victor Osimhen

Stando a quanto riportato da Haluk Yurekli, giornalista turco di Spor Gecesi Digital, sul proprio canale YouTube, il Galatasaray ha contattato Manna per un incontro in Turchia. I giallorossi fanno sul serio per Osimhen che in patria è diventato l’idolo di grandi e piccini. Il giornalista ha poi annunciato che l’offerta sarà di 75 milioni di euro (che soddisferebbe la clausola imposta dagli azzurri), cifra frutto di molti sacrifici fatti nel mese di ottobre tra sponsorizzazioni varie e altri introiti tra cui alcune aziende che avrebbero coperto il 60% della cifra proposta al Napoli.

“Il Galatasaray è disposto a smuovere le montagne per ottenere Victor Osimhen in via definitiva abbandonando definitivamente il prestito, ma per ora l’unica cosa che conta è la stagione in corso. Il piano di Osimhen è quello di mettersi in gioco per i tifosi del Galatasaray, di cui si è innamorato ed è rimasto molto colpito per calore ed affetto ricevuto, e vincere trofei importanti per loro e per il club, tra cui l’Europa League, il grande obiettivo di questa stagione come annunciato alla sua presentazione”.