Inzaghi ha paura di Inter-Napoli: contro l’Arsenal maxi turnover e cinque big out

L’Inter si prepara alla serata di Champions League. Per gli uomini di Inzaghi questa sera ci sarà l’Arsenal di Arteta. Una sfida affascinante ma soprattutto molto importante per i nerazzurri che, con una vittoria, potrebbero scalare importanti posizioni nella maxi-classifica della nuova formula. Nonostante ciò, il tecnico ex Lazio pensa già alla sfida contro il Calcio Napoli in programma domenica sera a San Siro e per questa sera è pronto (a sorpresa) un maxi turnover che vedrà con molta probabilità l’assenza di cinque big dal primo minuto. Alcune scelte però sorprendono, tra cui quelle in mediana, dove i nerazzurri avranno un look totalmente nuovo senza i propri condottieri.

Inzaghi con l’Arsenal pensa al turnover, la priorità è Inter-Napoli

Saranno cinque i titolarissimi che con tutta probabilità si siederanno in panchina questa sera e sono: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram. Cambia dunque la faccia del centrocampo a cinque di mister Inzaghi, che mette fuori due elementi chiave della mediana come Barella e Mkhitaryan. A sinistra rifiata anche Dimarco, mentre in attacco turno di riposo per Thuram che domenica sera è stato il peggiore in campo dei suoi, con una serie di errori sottoporta da matita rossa.

Si rivede dal primo minuto l’ex Napoli, Piotr Zielinski, che in Champions ha già collezionato due presenze da titolare e una da subentrato. Non rifiata invece Lautaro Martinez, nonostante abbia giocato quasi tutta la partita di campionato di domenica scorsa. Ritorna invece dal primo minuto Calhanoglu che contro il Venezia è tornato ad assaggiare il manto erboso di San Siro dopo due settimane di assenza per infortunio.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martinez.