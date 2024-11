De Laurentiis si congratula con Trump: aveva espresso solidarietà dopo l’attentato

Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è congratulato con Donald Trump per essere stato rieletto presidente degli Stati Uniti d’America. Il patron di Filmauro si è espresso come sempre tramite il social X: “Il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis si congratula con Donald Trump per essere stato eletto presidente degli Stati Uniti d’America”.

Non è la prima volta che ADL si rivolge al tycoon americano: dopo l’attentato subito da Trump nella notte tra il 13 ed il 14 luglio scorso, infatti, il numero uno azzurro aveva espresso la sua solidarietà così: “Questo clima non mi piace affatto. Ormai il buon senso non riesce a governare il mondo. L’inconcepibile e anacronistico attentato di questa notte, che mette in pericolo la nostra vera e unica ricchezza, la democrazia, è un gesto vigliacco e deprecabile. Solidarietà a Donald Trump”.

Aurelio De Laurentiis, che fa la spola tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America anche per questioni lavorative, è sempre stato attento alle dinamiche politiche d’oltreoceano.

SSC Napoli President Aurelio De Laurentiis would like to congratulate Donald Trump on being elected the President of the United States of America