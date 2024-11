Koopmeiners sul tema scudetto: “Napoli? Vedo meglio Inter, Atalanta e Juventus”

Sarà sicuramente un campionato lungo e combattuto quello che ci riserverà quest’anno la Serie A. Il primato del Calcio Napoli di Antonio Conte è in bilico: gli azzurri sono seguiti a ruota dall’Inter di Inzaghi e nello scontro diretto di domenica sera si capiranno i reali valori delle due corazzate.

Fiorentina e Lazio lottano alle loro spalle: in un modo o nell’altro stanno stupendo tutti gli addetti ai lavori per gioco espresso e continuità di risultati. Leggermente più staccate invece Milan e Juventus che sperano di rientrare in corsa prima dell’inizio del girone di ritorno.

Koopmeiners esclude il Napoli dalla lotta scudetto. Le parole in merito del centrocampista

Il centrocampista olandese della Juventus, Teun Koopmeiners, ha rilasciato una intervista a Tuttosport oggi in edicola, nella quale di sofferma a parlare della lotta Scudetto. Il Napoli non fa paura all’olandese. Secondo il centrocampista ci sono Inter, Juventus, Atalanta e Milan a giocarsi il tricolore. Nonostante la classifica, per ora, parli chiaro.

“Questo è un campionato difficile da decifrare dopo queste prime giornate. Però la classifica è ancora troppo corta, sono state disputate poche partite. Scudetto? L’Inter è forte e ha cambiato davvero molto poco nelle ultime stagioni. L’Atalanta può inserirsi in questa lotta, è una candidata per il calcio che esprime, li conosco bene. Ma anche il Milan che è andato a vincere sul campo del Real Madrid qualche giorno fa con una grandissima prestazione! La Juventus? La storia dice che si prova sempre a vincere, vediamo. Siamo una squadra nuova con tanti giovani che si sono conosciuti quest’estate e con un allenatore nuovo, credo che la scelta migliore sia quella di pensare partita dopo partita, poi vedremo tra qualche mese i risultati cosa ci potranno dire”.