Edy Reja sceglie tra Zalayeta-Lavezzi e Lukaku-Kvaratskhelia: “Ma Hamsik…”

Edy Reja, indimenticato tecnico del Calcio Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del big match contro l’Inter in programma domenica sera allo stadio Meazza di San Siro.

Edy Reja sceglie tra Zalayeta-Lavezzi e Lukaku-Kvaratskhelia ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Queste le sue parole:

“Conosco bene gli umori dei napoletani, questo è un momento positivo per la squadra azzurra. Non capisco tutta questa amarezza che c’è in giro. L’Atalanta in questo momento è la squadra più forte, il palo colpito da McTominay avrebbe potuto cambiare l’andamento dell’incontro se fosse stato un gol.

La squadra ha tutto per fare cose ottime. Aspettiamo almeno la 15esima giornata prima di valutare. Domenica mi aspetto due squadre attendiste. Anche un pareggio potrebbe andar bene ai partenopei, cosa che credevo anche per la scorsa partita. Domenica per me il Napoli può fare risultato.

“Lukaku è determinante, ma è fondamentale che stia bene fisicamente. Assieme a Kvaratskhelia forma una coppia più forte dei miei Zalayeta e Lavezzi. Hamsik? Era un fenomeno, sapeva inserirsi come nessuno e quell’anno con me raggiunse la doppia cifra. McTominay può assomigliargli: ha buon tempismo nell’inserimento, quando sarà al 100% sarà ancora più decisivo”.