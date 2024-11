Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: al Meazza la sfida scudetto

Le formazioni ufficiali di Inter-Napoli, partita valida per la 12esima giornata del campionato italiano di Serie A. C’è grande attesa per una sfida che dirà tanto delle ambizioni degli azzurri, attualmente al primo posto in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sui nerazzurri e sulla Juventus. I partenopei sono appaiati in classifica da Atalanta e Fiorentina, vittoriose rispettivamente contro Udinese e Verona.

Il tecnico salentino Antonio Conte ha tutti gli uomini a disposizione, compreso Stanislav Lobotka, rientrato dall’infortunio che l’aveva tenuto lontano dai campi di gioco nelle ultime uscite.

Il calcio d’inizio è previsto per le 20,45. Arbitro della partita sarà Mariani, assistito da Giallatini e Colarossi. Quarto uomo Marcenaro, mentre al VAR ci sarà la coppia composta da Di Paolo e Aureliano.

Inter-Napoli, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

CALCIO NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All Conte.

Ballottaggi: Pavard-Bisseck 55-45%, Acerbi-De Vrij 55-45%, Dumfries-Darmian 55-45%

Indisponibili: Carlos Augusto

Ballottaggi: Gilmour-Lobotka 55-45%

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano), domenica 10 novembre ore 20.45

Dove vedere la partita in tv e streaming

Dove seguirla – Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e pre e post-partita sulle pagine Facebook di Vesuviolive.it e sul canale Youtube ‘Vesuviolive’