IL RETROSCENA/ Osimhen, problemi con i compagni a Napoli: cosa è successo nello spogliatoio

La permanenza di Victor Osimhen a Napoli era un’opzione impossibile. L’attaccante nigeriano voleva andare via e aveva palesato la propria insofferenza sotto il Vesuvio, esplicitando la voglia di andare via, ma nel suo addio speravano fortemente anche alcuni compagni di squadra. Lo ha fatto intendere Maurizio De Giovanni, fonte affidabile di notizie e retroscena sul Calcio Napoli.

Osimhen e i problemi con lo spogliatoio: il retroscena

Lo scrittore, in un intervento a Radio Punto Zero, ha svelato un retroscena sulle tensioni nello spogliatoio del Napoli aventi come protagonista Osimhen: “Di Osimhen inutile parlarne, voleva andare via. Non serve rimpiangerlo, è autolesionismo puro. Per quanto mi riguarda penso a lui come a Cavani, Higuain, Mertens: gli siamo grati ma andiamo avanti. Oltretutto il nigeriano non ha mai interagito con la città, non ha detto una parola in italiano, ha avuto problemi con lo spogliatoio. La scelta di Conte ha riequilibrato le cose”.

Nel corso di questa estate non sono mancate le foto di Victor Osimhen mentre rideva e scherzava con alcuni compagni. Stando a quanto affermato da De Giovanni, si desume che molto probabilmente il nigeriano ha avuto o aveva qualche tensione solo con una parte dei compagni. Una situazione che potrebbe essere alla base della cattiva stagione passata, con uno spogliatoio praticamente imploso. A raccogliere i cocci Antonio Conte che ha ricostruito il Napoli prima di tutto dal punto di vista umano e della coesione, successivamente anche tatticamente.