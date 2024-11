Torti arbitrali in Inter-Napoli, De Laurentiis prepara la risposta bomba: le ultime

A due giorni di distanza la scena è ancora dominata dalla sfida di domenica scorsa tra Inter e Calcio Napoli. Al termine di novanta minuti molto combattuti, le due squadre si sono divise la posta in palio, con le reti di McTominay e di Calhanoglu.

Tiene banco però l’episodio del calcio di rigore provocato da Anguissa su Dumfries e poi sbagliato dall’autore del gol dei nerazzurri. Un contatto che ha spaccato in due l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori. Tra cui Antonio Conte, protagonista di un attacco sia a DAZN che nella conferenza post-partita.

Chi invece manca ancora all’appello è il presidente Aurelio De Laurentiis, che però secondo le ultime, nei prossimi giorni potrebbe uscire con delle dichiarazioni dure in merito.

De Laurentiis sui torti arbitrali subiti in Inter-Napoli, il presidente prepara la risposta

Nonostante sia stata una partita dall’alto tasso tecnico, Inter-Napoli è ricordata soprattutto per alcuni casi arbitrali, tra cui il rigore concesso ai nerazzurri. Il primo a scagliarsi pubblicamente è stato Antonio Conte che ha attaccato la terna arbitrale e l’uso del VAR a più riprese nel post partita.

Tanti gli addetti ai lavori che nella giornata di ieri hanno detto la propria, schierandosi quasi tutti a favore del Napoli, salvo qualche eccezione. Sul tema mancano solamente le parole di Aurelio De Laurentiis, ma come spiega “Il Mattino” nella sua edizione odierna, l’attacco potrebbe arrivare nei prossimi giorni:

“Aia e Lega Serie A non si sentono in imbarazzo. Il delegato Aia deputato a dare spiegazioni sulle decisioni arbitrali, Pinzani, non è stato contattato da nessuno dei due club. In queste ore il Napoli è rimasto fermo ad aspettare. De Laurentiis è a Los Angeles e non è escluso, anzi è molto concreta la possibilità che nelle prossime ore decida di muoversi, anche con una sua risposta in merito”