Per Marotta il fallo di Anguissa è netto: “Conte quando parla ha un obiettivo preciso”

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è tornato sul calcio di rigore assegnato ai nerazzurri contro il Calcio Napoli per ‘fallo’ di Anguissa su Dumfries. Queste le sue dichiarazioni in merito, raccolte da Tuttomercatoweb: “Credo che con la tecnologia si migliori la situazione, gli errori diminuiscono.

Inter-Napoli, Giuseppe Marotta: “Il fallo di Anguissa su Dumfries è netto”

Se mi devo riferire a quanto successo domenica e all’invocazione di Conte, persona intelligente e grande comunicatore che certamente avrà il suo obiettivo quando parla, devo dire che l’arbitro era ben vicino all’azione, quindi sicuramente il contatto fisico c’è stato, il piede è stato spostato e quindi secondo me era rigore. Se poi si deve dibattere su un utilizzo migliore del VAR in termini di protocollo questo fa parte di un dibattito costruttivo che deve essere fatto all’interno del sistema calcistico”.

Conte secondo lei ha voluto spostare l’obiettivo e l’attenzione?

“Non lo so, ma credo che sia stato un episodio neanche determinante, sfortunatamente. Si può ragionare sulle metodologie del VAR e sugli accorgimenti migliorativi in quella che è una tecnologia a disposizione, ma la centralità dell’arbitro deve essere sempre prioritaria E ripeto, nella fattispecie per me si trattava di rigore”.