Lukaku diserta la conferenza del Belgio: il motivo fa discutere gli addetti ai lavori

Romelu Lukaku a distanza di mesi è ritornato a far parte dei convocati della nazionale belga. L’attaccante, complice l’ottimo rapporto con il CT Tedesco, ha preferito recuperare pienamente la sua condizione fisica prima di rispondere presente alla chiamata dal Belgio.

Per gli uomini del commissario tecnico italiano ci sono due importanti sfide contro Italia e Francia per chiudere al meglio la competizione. Nella mattinata odierna, in vista del doppio impegno era in programma una conferenza stampa con l’allenatore e Romelu Lukaku, ma a sorpresa l’attaccante del Calcio Napoli non si è presentato.

Lukaku non vuole incontrare i giornalisti, in Belgio scoppia il caso sull’attaccante

Il calciatore in Belgio negli ultimi mesi è stato vittima di una serie di attacchi per le mancate adesioni alle convocazioni del CT Tedesco. Tra Big-Rom e la stampa belga la scintilla non è mai scattata. Anche nell’ultimo Europeo, la stampa puntò il dito sull’attaccante e alla sua scarsa condizione fisica e soprattutto tecnica. Sul caso ne ha parlato la Repubblica, che ha spiegato nel dettaglio la difficile situazione tra Lukaku e la stampa locale.

“Romelu Lukaku ha preferito trascorrere la vigilia in silenzio perché è stufo di tutte le critiche che sono arrivate nell’ultimo periodo e quindi ha disertato anche la conferenza stampa in cui doveva figurare al fianco di Tedesco. Di chiacchiere sul suo conto ne sono già state fatte troppe, specialmente quando ha rifiutato la convocazione del Belgio nei mesi scorsi o durante l’ultimo Europeo in Germania, creando un vero e proprio caso nazionale. E ora il bomber ha solamente un modo per rimandare le critiche al mittente: far parlare i fatti sul campo e le due sfide contro Italia e Francia saranno decisive sotto questo aspetto”.