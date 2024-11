La notizia del giorno è quella legata all’infortunio di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ieri sera non figurava nemmeno tra i convocati nella sfida persa dal suo Belgio nel turno finale di Nations League contro l’Israele, fanalino di coda del gruppo dove c’era anche l’Italia di Spalletti.

A preoccupare il Calcio Napoli sono però le parole del CT Tedesco, che a domanda precisa della stampa ha voluto fare un quadro generale sulla situazione fisica di Big-Rom. Le parole del tecnico hanno però aperto la polemica tra tifosi.

Tedesco fa preoccupare il Napoli e parla dell’infortunio subito da Romelu Lukaku

Una scelta di Romelu Lukaku, nonostante le sue condizioni precarie erano note a tutti. Sono state queste le parole di Tedesco che hanno aperto alle mille polemiche. Il calciatore è sceso in campo contro l’Italia settimana scorsa con un problema fisico, che è finito per peggiorare.

Una decisione che sicuramente non farà felice soprattutto Antonio Conte, che si è sempre fidato ciecamente del suo calciatore. A serio rischio per il belga il big-match di domenica pomeriggio tra il Napoli e la Roma, partita fondamentale per la classifica della squadra azzurra.

“Ha voluto a tutti i costi scendere in campo contro l’Italia nonostante fosse a conoscenza del problema. Per noi si trattava di una finale e non voleva lasciare il gruppo da solo, come un vero capitano. Ma ora ha un’infiammazione al ginocchio, cronica, ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione questa sera per la partita contro Israele. Per 3-4 giorni dovrà star fermo, e sicuramente non potrà nemmeno allenarsi. Poi deciderà con lo staff medico e tecnico del Napoli cosa fare e che cura intraprendere”, le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.