VIDEO/ I due gol di Maradona con l’Argentina che la FIFA non ha mai riconosciuto

Diego Armando Maradona ha realizzato 34 gol in 91 partite con la nazionale dell’Argentina. Non tutti sanno però che due di queste segnature non sono mai state riconosciute dalla Fifa, perché relative a due partite che per il massimo organismo mondiale che regola il gioco del calcio non furono considerate ufficiali.

VIDEO/ I due gol di Maradona con l’Argentina non riconosciuti dalla FIFA

Il suo 5° posto nella classifica All Time, è stato così raggiunto da Lautaro Martinez, che grazie al gol contro il Perù messo a segno nella notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre 2024, ha toccato quota 32, eguagliando il Pibe de Oro.

La graduatoria è comandata dall’irraggiungibile Lionel Messi, con 112 gol, seguito da Gabriel Omar Batistuta a quota 55. Sul gradino più basso del podio il Kun Sergio Aguero, con 41 reti, mentre al quarto posto c’è Hernan Crespo con 35 realizzazioni.

Al 5° posto ci sarebbe Diego Armando Maradona con 34 gol, ma senza i due non riconosciuti dalla FIFA il più grande calciatore di tutti i tempi, bandiera eterna del Calcio Napoli, è stato raggiunto a 32 da Lautaro Martinez.

25 giugno 1979 Argentina-World Stars 1-2