La vita di Lukaku a Napoli: dai giri in barca con Mertens alle pochissime uscite pubbliche

Mesi di ambientamento anche per Romelu Lukaku che dopo aver passato un anno a Roma si è trasferito a Napoli, scendendo per la prima volta in pianta stabile nel sud dell’Italia. L’attaccante del Calcio Napoli fino ad ora sta mantenendo una vita molto riservata, dedicata al lavoro e soprattutto ai suoi due figli piccoli (che sono anche loro fissi in Campania insieme alla moglie).

I primi mesi a Napoli di Romelu Lukaku. Tra duro lavoro e amore per i figli

A raccontare alcuni retroscena della vita di Romelu Lukaku a Napoli ci ha pensato il Corriere dello Sport che ha parlato di alcune abitudini che il belga sta avendo qui a Napoli. Poco tempo libero, tanto invece per la famiglia e i suoi due splendidi figli. Per Big-Rom la priorità è il lavoro sul campo e la riservatezza, come già successo nelle precedenti avventure in Italia.

“Big Rom non si concede tanti sfizi. Pochissimi sono e quasi tutti ‘normali’ per lo stile di vita che ha un personaggio famoso come lui. Quando c’è stata la possibilità si è concesso un giro in barca per il Golfo con l’amico di una vita, Dries Mertens, belga come lui. Fa le normali commissioni di un adulto e spesso è stato visto dalle persone del posto andare a fare la spesa in un supermarket. Poche le uscite pubbliche, ad Halloween ha festeggiato con i compagni di squadra in una festa privatissima con le proprie famiglie. E’ stato visto in qualche ristorante tra Chiaia e Pozzuoli, ma non recentemente. Romelu preferisce dedicare il tempo ai suoi figli nella sua enorme villa. Abitazione a circa 20km da Castelvolturno dove vive con la sua compagna, i suoi due bambini e sua mamma che lo segue in ogni sua avventura. Saltuariamente c’è anche il fratello Jordan, ex terzino della Lazio di Simone Inzaghi”