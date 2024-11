Le formazioni ufficiali di Napoli-Roma, partita valida per la 13ª giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Gli azzurri di Antonio Conte avranno l’obbligo di vincere se vorranno riagguantare immediatamente la vetta della classifica, dopo essere stati temporaneamente scavalcati da Inter e Atalanta, entrambe uscite vittoriose dalle trasferte di Verona e Parma.

Attualmente, i partenopei si trovano al secondo posto con 26 punti, a due lunghezze dalle squadre lombarde. Quest’oggi la Roma vedrà l’esordio in panchina di Claudio Ranieri, alla sua terza esperienza in giallorosso.

Il Napoli ritrova in mediana Stanislav Lobotka dal 1′, che tornerà ad agire al fianco di Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay dopo essere stato sostituito da Billy Gilmour nelle ultime uscite in seguito ad un infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per circa un mese.

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: 13ª giornata di Serie A

CALCIO NAPOLI: In arrivo

AS ROMA: In arrivo

Le probabili formazioni di Sky Sport

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvataskhelia. All. Antonio Conte

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Soulé, Konè, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. Claudio Ranieri