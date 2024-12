Dal menu per la squadra alla scelta sui viaggi: Conte al Napoli è un generale

Antonio Conte al comando del suo Napoli in tutte le attività di campo e non

Il Calcio Napoli sotto gli ordini del generale Antonio Conte. Il tecnico salentino è diventato il centro di ogni attività della squadra azzurra. La cura maniacale dell’allenatore e del suo staff sono la chiave di questo ottimo inizio di stagione e anche Aurelio De Laurentiis lo sa.

Lo stesso che sotto richiesta di Conte si è defilato dalle vicende di calcio: poche uscite con la stampa, presenza silenziosa, mai negli spogliatoi e tweet composti e ragionati, senza mai cadere nell’opinione personale. Una riformazione totale che sta funzionando: il lavoro di mister Conte è totale, anche su alcuni aspetti a cui nessuno penserebbe.

La cura Conte al Napoli passa dai dettagli, tutte le attività del mister per i suoi ragazzi

Precisione in ogni attività, cura del dettaglio e massima efficienza. Sono queste le regole di Antonio Conte e il suo staff per coordinare il gruppo squadra del Napoli in questi primi mesi d’azzurro. I calciatori devono essere seguiti a trecentosessanta gradi, sotto ogni punto di vista. Importanza maniacale anche sulle strutture e sulle attività dei singoli, il solo match a settimana aiuta e non poco l’organizzazione, ma il generale Conte non lascia mai rifiatare i suoi, nemmeno nel giorno libero.

“Il tecnico salentino è il principale fautore del mercato, i colpi sono state tutte sue richieste. Lo stratega della panchina, ma è anche molto di più. Conte decide la logistica dei viaggi, si informa su cure mediche e riabilitazioni di ogni singolo infortunato, stabilisce tempi e modi dei rapporti con l’esterno, pretende di conoscere il calendario degli eventi dei giocatori per capire come farli riposare, discute col cuoco il menu, gestisce gli interventi del centro tecnico (di cui è entusiasta). E De Laurentiis è contento così”.