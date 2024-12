Svaligiata la casa di Lavezzi a Parigi: rubati tutti gli oggetti di valore del Pocho

Svaligiata la casa del Pocho Lavezzi a Parigi. Solo uno spavento per il calciatore che non era in casa in quel momento

Mentre l’ex calciatore argentino si stava godendo la nascita dell’ultimo figlio, Vittorio, nato dalla relazione con Maria Guadalupe Tauro, il calciatore è stato informato del furto con scasso nella sua villa a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi.

Nella notte tra domenica e lunedì un gruppo dei ladri ha scassinato l’ingresso ed è riuscito a intrufolarsi nell’abitazione per rubare tutti i beni di lusso che Lavezzi aveva al suo interno. Questa villa è una delle storiche abitazioni dell’ex Calcio Napoli a Parigi: fu acquistata dall’attaccante nel lontano 2012 e tenuta come base francese nei suoi ritorni nella capitale transalpina.

Rapina nella casa di Lavezzi in Francia, continua la ricerca dei delinquenti

A riportare la notizia è stato il quotidiano Le Parisien che ha poi voluto specificare che nel momento del furto non c’era nessuno in casa. Sospetti che aumentano, si pensa che il Pocho fosse pedinato dai delinquenti da più di qualche settimana.

Avrebbero studiato ogni momento della sua giornata per capire in quale momento entrare nella sua abitazione. L’ufficio del Procuratore di Nanterre ha confermato di non aver identificato ancora i ladri e che le ricerche sono ancora in atto.

Come reso noto, la casa è stata svaligiata di ogni suo bene, ogni oggetto di valore di Lavezzi è stato portato via e si sta ancora facendo una stima del danno complessivo che raggiungerebbe cifre altissime. Essendo una casa frequentata spesso dal calciatore, molti degli oggetti di valore erano lì. Dagli orologi ai bracciali, fino ad arrivare ad alcuni capi d’abbigliamento molto costosi. Questo è il primo piccolo resoconto, ma nei prossimi giorni si farà una conta ancora più specifica. Per ora il il Pocho non si è ancora espresso e aspetterà notizie concrete dalla Procura, prima di parlarne in pubblico.