Baroni elogia il Napoli: “Sono primi con merito e solidità. Con Conte è dura per tutti”

Alla vigilia della doppia sfida tra Calcio Napoli e Lazio, ha parlato in conferenza stampa il tecnico biancoceleste Baroni. L’ex Verona ha un passato condiviso con Conte ai tempi della Juventus e gli elogi al tecnico salentino sono tanti. Tanti come quelli alla sua squadra che è attualmente al primo posto in classifica a +1 dall’Atalanta seconda e +4 dall’Inter terza ma con una partita in meno.

Baroni elogia il Napoli e Conte prima delle sfide contro la sua Lazio

“Non mi sorprende il Napoli primo, lo è con merito. Conosco Conte al di là dei risultati, sono stato con lui due anni, l’ho visto lavorare, sarà dura per tutti. Non sono stupito. Dentro quella classifica c’è tanto lavoro. Sarà una bella partita, la affronteremo come vogliamo. L’avversario è di altissimo livello, è solido, per la grande difficoltà della partita siamo contenti di misurarci con questo livello. Speriamo di portarla dalla nostra parte”.

“Indisponibili? Qualcuno è quasi pronto al rientro. Castrovilli sta bene, può fare qualche minuto, mi ha dato la disponibilità. Per noi è un aspetto positivo, ci crediamo, conosciamo il suo percorso, vogliamo riportarlo dentro. Qualche giocatore è uscito con un problemino da Parma, vediamo se lo recuperiamo anche con un minutaggio parziale. Tavares per questa non c’è, non getto la spugna per la prossima”.

“La sconfitta di domenica? Si passa da queste gare, anche dalle battute d’arresto. Dopo Parma ho detto di essere orgoglioso, ho visto una squadra che ci ha creduto fino alla fine con ritmo e convinzione, poi serviva più cattiveria nelle occasioni. Siamo nel percorso, il ds ha parlato di anni, io ho detto che di tempo non ne abbiamo, vedo una squadra che non è mai battuta. Per me è importante. Posso essere battuto sul risultato, non sulla prestazione. È ciò che cerco di alimentare”.