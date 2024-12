Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato nel suo editoriale, pubblicato sul proprio canale YouTube, di un retroscena Antonio Conte. Secondo l’uomo mercato di Sportitalia, il tecnico salentino avrebbe provato a rientrare tra gli obiettivi della Juventus, ed avrebbe accettato la panchina del Calcio Napoli solamente dopo aver incassato il ‘no’ definitivo.

Alfredo Pedullà: “Conte voleva tornare alla Juventus, non ha mai digerito il loro rifiuto”

Queste le sue dichiarazioni:

“Conte non ha mai capito per quale motivo la Juve abbia sempre respinto qualsiasi suo sondaggio diretto o indiretto per tornare ad essere l’allenatore bianconero. Lui non sapeva che la strategia della Juve era quella di resettare con il passato, assumendosene i rischi. Vi posso garantire che quella cosa lì Conte non l’ha mai digerita e solo dopo che ha capito questo ha dato massima disponibilità al Napoli come prima scelta. E se Giacomo Raspadori non avrà trovato altre destinazioni, secondo me Conte lo libererebbe per tutti tranne che per i bianconeri”.

“Giuntoli, Manna, Conte, la rivalità tra le squadre, la lotta ai vertici della classifica, rafforzarsi senza rafforzare l’amico-nemico, sono tutte cose che vanno considerate quando si leggono alcune trame di mercato tra Napoli e Juve. Ad oggi è molto complicato. C’è una rivalità che non riguarda solo le tifoserie, ma gli stessi uomini che fanno le trattative nelle due società”.