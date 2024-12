Coppa Italia, Lazio-Napoli: le formazioni ufficiali. All’Olimpico turnover massiccio per Conte

È tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per la sfida tra Lazio e Napoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Se al termine dei 90′ di gioco il risultato dovesse essere di parità, non si disputeranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente alla lotteria dei calci di rigore.

Ampio turnover per gli azzurri di Antonio Conte: il tecnico salentino ha deciso di dare spazio alle seconde linee nonostante l’importanza del match. Arrivare in fondo alla competizione rappresenta un obiettivo serio per il club, vista l’assenza dalle competizioni europee dopo 14 anni di militanza continuativa.

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres, Simeone. Allenatore: Antonio Conte

Lazio-Napoli, ottavi di Coppa Italia: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Lazio-Napoli: dove vederla in tv e live streaming

Lazio-Napoli, in programma giovedì 5 dicembre alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. In live streaming il match sarà trasmesso sulla app di Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.