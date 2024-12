Giuffredi vuole portare Biraghi al Napoli e accusa: “Vediamo quante palle ha Palladino”

Mario Giuffredi continua i suoi attacchi e questa volta sotto accusa finisce Raffaele Palladino per la gestione di Biraghi e Parisi, due assistiti del procuratore campano. Uno sfogo, complice lo scarno minutaggio che il tecnico della Fiorentina sta dando ai suoi calciatori. Specialmente sul caso Biraghi, tanti sono i dubbi, visto che l’esterno è passato in pochi mesi da essere il capitano all’ultimo delle riserve nello scacchiere tattico di Palladino. Per questo motivo a gennaio sarà cessione e il Calcio Napoli è pronto a fare l’assalto decisivo.

Giuffredi attacca Palladino e per gennaio Biraghi è in direzione Napoli

A Mario Giuffredi non è andata giù la gestione di Raffaele Palladino, nonostante i risultati danno piena ragione al tecnico viola. Il procuratore ha attaccato l’ex calciatore accusandolo del mancato impiego dei suoi assistiti. I due calciatori, che sono ostacolati dagli ottimi Dodo e Gosens, autori di una grandissima stagione (per ora) hanno fatto fuori dall’undici titolare sia Biraghi che Parisi. Per questo motivo il Napoli si è messo alla porta e fiuta il colpo con l’ex esterno dell’Inter, grazie anche all’aiuto di un Giuffredi offeso e sul piede di guerra contro la Fiorentina.

“A Raffaele Palladino risponderò a fine mercato di gennaio, oggi non mi va troppo di parlarne perché è una situazione che non mi piace. Ma a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi sicuri lontano da Firenze. Dico di sicuro solo che se andranno e non ho problemi a dirlo, poi a Palladino risponderò a tempo debito così vediamo quante palle ha. Sicuramente abbiamo qualcosa ma i giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo ma il loro capitolo a Firenze è finito, la situazione adesso è insostenibile“.